Det bliver sværere og sværere at skaffe valgtilforordnede: Løsningen kan være at forhøje diæterne

Når vi 1. november går til stemmeurnerne, bliver vi mødt af valgtilforordnede ude på de mange valgsteder. De udleverer stemmesedler, tæller stemmer op og sørger i det hele taget for, at alt går til på den rigtige måde.

Men i mange kommuner kæmper man stadig for at finde det antal valgforordnede, der er brug for til folketingsvalget.