»Jeg er nået til den konklusion, at vi er nødt til at have Socialdemokratiet med«

Sådan lyder det nu fra Lars Løkke Rasmussen, der har som mål at gå i regering med det nuværende regeringsparti. Ideelt set fortæller han, at en regering skal bestå af de fire gamle partier, Radikale, Venstre, Konservative, Socialdemokratiet