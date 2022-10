Østjyllands Brandvæsen fik anmeldelsen om brand klokken 14.45, og det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er nogen tilskadekomne.

I underetagen af bygningen ligger butikken Fabric og Randers Lejerforening.

Myndighederne opfordrer folk til at finde en anden vej gennem byen, fordi der er blevet spærret af ned forbi Sankt Mortens Kirke. Det skyldes, at bilerne ikke må køre over vandslangerne, der ligger ude på vejen.