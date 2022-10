»Heldigvis kom ingen til skade under den 30-åriges meget hasarderede kørsel gennem byen, men vejarbejderne kunne i retten fortælle, hvordan tiltalte med høj hastighed kørte så tæt forbi dem, at de kunne mærke et ryk i kroppen,« siger anklagerfuldmægtig Mads Fransen og fortsætter:

»Det kunne have endt helt galt, og jeg er tilfreds med, at retten var enig i anklagemyndighedens vurdering af, at der var tale om vanvidskørsel, og at den 30-årige bragte andres liv og førlighed i fare med sin kørsel«

Østjyllands Politi oplyser derudover, at det var en skærpende omstændighed for dommen, at manden fire gange tidligere er blevet taget i at køre i påvirket tilstand, og at han indtil for nylig har afsonet en anden, men kortere, dom på grund af narkokørsel.