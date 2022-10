Den dømte havde også en reststraf på tre års fængsel, som er blevet inkluderet i straffen på 16 år.

- Sagen her viser, at politiet har en stærk indsigt i de kriminelles forsøg på at handle med euforiserende stoffer, udtaler specialanklager hos NSK Morten Rasmussen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Der er i dag blevet afsagt en meget klar dom, der utvetydigt siger, at samfundet slår hårdt ned på salg af hård narkotika, og det er jeg fuldt tilfreds med.

Kvinden i sagen blev i juli idømt 11 års fængsel for at have opbevaret 15 kilo kokain og to kilo heroin. Hun tilstod også i et retsmøde ved Retten i Randers.