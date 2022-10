17/10/2022 KL. 14:20

Tiltalt i enorm hvidvasksag brød sammen: »Det var et meget, meget stort nederlag at miste alt, jeg ejede«

En erhvervsmand er tiltalt for hvidvask af 70 millioner kroner. Tydeligt berørt berettede han om erhversmæssige og personlige konsekvenser, da han indtog vidneskranken. Et andet- ifølge forsvaret - centralt vidne dukkede dog ikke op, og derfor blev det besluttet, at vidnet skal anholdes.