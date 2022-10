Verdo klar med ny beregning: Så dyr bliver din varmeregning

For en lejlighed på 80 kvm, hvor forbruget i 2022 ligger på 5.200 kWh og 2.800 kr., vil samme forbrug i 2023 koste 4.800 kr.

Den samlede pris i 2023 for et standardhus på 130 kvm med et årsforbrug på 18.100 kWh inkl. moms, afgifter og abonnement ender i Randers på 14.083 kroner. Til sammenligning ligger den i 2022 på 7.277 kroner.

Arbejdet med at begrænse prisstigningerne betyder dog, at Verdo trods de store prisstigninger også i 2023 forventer at kunne holde prisen i Randers under gennemsnittet for de 20 største fjernevarmeforsyninger i Danmark.