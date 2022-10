Væltet bagover af gæster: Indisk restaurant står med luksusproblem

Naanbrød, tikka masala og lamb curry.

Hvis dine tænder løber i vand ved tanken om klassiske indiske retter, så er der noget, der tyder på, at du ikke er alene om den følelse. For den indiske restaurant, Banana Leaf Indian Cuisine, der slog dørene op på toppen af Østervold for to måneder siden, har ramt et hul i det randrusianske marked.