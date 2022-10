Se listen: Disse skoler klarede sig bedst - og værst - til afgangseksamen

Den skole i Randers Kommune, hvor 9. klasserne klarede sig bedst i deres afsluttende eksamener før sommerferien, er Forberedelsesskolen. Det viser nye tal, som Børne- og Undervisningsministeriet for nylig har offentliggjort.

Her har eleverne i gennemsnit fået karakteren 9,0 i deres obligatoriske prøver - og ingen af eleverne fik mindre end 02 i dansk og matematik. Det betyder, at alle eleverne bestod de to fag. Faktisk er privatskolen i Randers også den skole, hvor eleverne har klaret sig bedst i naturfag. Her har eleverne i gennemsnit fået 8,1 i karakter.