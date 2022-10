»Vi forventer, at det vil give ekstra kø og opfordrer derfor til, at man så vidt muligt undgår at køre på strækningen i myldretiden. En mulighed er også at finde alternative ruter, f.eks. ved at køre ad Dragonvej / Markedsgade fra rundkørslen ved politigården,« siger Grethe Helledi, der er projektchef i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune i pressemeddelelsen.

Trafikbelastningen på og omkring Havnegade er størst om morgenen fra kl. 07 til 09 og igen om eftermiddagen fra kl. 15 til 17.