De mange tons slam er blevet kørt til Over Hornbæk som næring til en ny kommunal klimaskov mellem de tidligere fodboldbaner ved Overvænget og Gamle Viborgvej. I en afstemning blandt kommunens borgere er det blevet besluttet, at skovens navn bliver Klørup Skov, opkaldt efter den tilstødende vej, Klørupvej.

Trækanter og græsbred

Næste etape gælder søbredden. Ivan Guldager oplyser, at noget af den bliver rettet op med trækant, ligesom søen oprindelig var udformet, og på resten af søbredden lader man naturen råde. Ved trækanterne bliver siden mere stejl, og dermed sikrer man, at vækster ikke vokser så højt. Her vil man således kunne nyde udsigten ud over søen.

Arbejdet med søbredden vil nok tage en måneds tid. Derefter jævnes jorden, og til foråret sås der græs.