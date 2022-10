Flere detaljer: Planerne for ny bydel rykker endnu tættere på

Randers Byråd har på byrådsmødet den 10. oktober vedtaget en helhedsplan for Over Hornbæk, der omfatter et areal på ca. 60 hektar med plads til ca. 287 nye boliger.

Helhedsplanen skal synliggøre, hvordan den overordnede struktur for bebyggelse, veje, natur, vandveje og bassiner skal se ud, inden der laves en mere detaljeret lokalplanlægning.