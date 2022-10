Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Desuden skal der laves en grovscreening af endnu et forslag til en linjeføring af vejen. Det er er ligeledes blevet besluttet på mødet.

I alt har forvaltningen modtaget 89 høringssvar og over 300 deltog i et borgermøde under fordebatten, der fandt sted i perioden fra den 10. maj til den 14. juni i år.

Flere debatter kan komme på tale

Formålet med Ringboulevard-projektet er at forbedre fremkommeligheden for den øst-vestgående trafik i den nordøstlige del af Randers ved bl.a. at aflaste Dronningborg Boulevard og Udbyhøjvej.