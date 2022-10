Hallen kan stadig opretholde sin normale aktivitet på trods af to defekte fyr, fordi de fire fyr normalt hjælper hinanden på skift.

»Når der kun er to, skal de yde væsentligt mere hele tiden. De skal køre hyppigere, og det belaster dem hårdere og slider dem mere. Og så bruger det mere energi,« siger han.

Så selvom gasfyr-situationen for nuværende ikke har betydning for Dronningborg Hallens hverdagsaktiviteter eller det hoppeland, der kommer i efterårsferien, så krydser direktøren fingre for, at planen om at få fjernvarme til den hårdt prøvet hal kommer til at skride problemfrit fremad. Du kan læse mere om den historie på side 22.

»Situationen er ikke optimal, og derfor er det ekstra glædeligt, at der er fremdrift på fjernvarme-projektet,« siger han.