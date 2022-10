Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Området omfatter 38 parcelhusgrunde og sættes i et fire uger langt offentligt udbud fra den 17. oktober. Grundene udbydes til priser fra 495.000 kr. til 650.000 kr.

»Med den nye udstykning i Spentrup åbner vi mulighed for, at flere kan blive borgere i en populær by med et stærkt fællesskab og foreningsliv. I Spentrup har du naturen lige i baghaven, og du er omgivet af gode faciliteter, der danner rammen om det gode familieliv. Med kun ti minutters kørsel fra Randers og kort vej til E45, forventer vi, at mange vil kigge mod Spentrup, når de skal bosætte sig,« siger Claus Berggreen (V), formand for erhvervs- og planudvalget, i en pressemeddelelse.