Fugleinfluenza i Frankrig betyder mangel på juleænder: Leverandør må melde udsolgt

»Flyt julen til januar«



Udover at der ikke kan skaffes nok ferske ænder, så er problemet også at skaffe frosne ænder.

»Det er i foråret, man laver alle de frosne ænder. Men der kæmpede man i en periode med fugleinfluenza, hvor man måtte slå fuglene ned og smadre æggene,« siger Kaspar Jakobsen og fortsætter:

»Vi plejer ikke at måtte melde udsolgt, for vi plejer altid at kunne få frosne, men det kan vi ikke i år,« siger han.

De ferske ænder, som firmaet allerede har bestilt, håber Kaspar Jakobsen selvfølgelig, at der ikke bliver problemer med at få leveret, men han kan ikke garantere det 100 procent.

»Hvis der sker noget med de ællinger, der kommer ud de næste tre uger, så bliver der et problem, for så kan nye ællinger ikke nå at vokse sig store nok,« siger han og tilføjer med et grin: