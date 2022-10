Registrering og halvering af hjælpen: Fødevarebank mærker stigende efterspørgsel

»Må jeg lige se dit sygesikringsbevis?«

Spørgsmålet kommer fra Nadia Steiner, sognediakon og ansvarlig for foodbanken i Sankt Andreas Kirke i Randers.

Det er mandag formiddag og en ud af ugens to åbne dage, hvor »værdigt trængende« kan komme og hente varer fra foodbanken, og kravet om identifikation er blevet et nødvendigt onde, da man siden september har været nødt til at registrere de mennesker, der kommer og henter mad.