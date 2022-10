Randers FC smed det hele på 5 minutter

Brøndby ligger nu nummer otte med 15 point, men mandag kan AC Horsens overhale holdet fra Vestegnen igen.

I den anden ende missede Randers muligheden for at rykke op på førstepladsen. Klubben har to point op til førende FC Nordsjælland.

Randers startede kampen i stor kontrol, og der gik en halv times tid, før Brøndby for alvor mødte op.

Kort før pausen eksekverede Brøndby-anfører Andreas Maxsø sikkert et straffespark, der blev dømt for hånd på bolden af Hugo Andersson.

Forsvarsspilleren gik dog hurtigt fra skurk til helt, da selv samme Hugo Andersson i første halvlegs tillægstid udlignede i den anden ende til pausestillingen 1-1.