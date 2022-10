»Louise-manden« har fået sin dom

Ud over de mange indbrud blev han i Retten også dømt for flere tilfælde af vold og trusler begået mod medarbejdere på den institution, hvor han var anbragt.

»Den 32-årige har skabt stor utryghed blandt mange borgere ved at gå ind i deres private hjem og stjæle fra dem på den måde, og jeg er tilfreds med, at han nu har fået en foranstaltningsdom uden længstetid. Efterforskerne har gjort et rigtig godt stykke arbejde med at kæde de mange sager sammen, og det var medvirkende til, at han kunne blive dømt for en række forhold,« siger senioranklager Jakob Beyer.

Baggrunden for, at den 32-årige blev dømt til anbringelse, var, at han af Retslægerådet blev erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket og mentalt retarderet.