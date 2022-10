Ifølge anklagemyndigheden var der tale om røveri. Manden har dog kun været fængslet på en mistanke om ulovlig tvang, der er mindre alvorligt i juridisk forstand.

Københavns Vestegns Politi oplyste tidligere på ugen, at man havde anholdt og sigtet tre unge mænd for at have røvet fodboldtrøjer og -shorts fra to FCK-fans i et S-tog mellem Glostrup og Brøndbyøster.

Røveriet skete om formiddagen inden fodboldkampen mellem FCK og Brøndby i Parken søndag den 7. august.

To af de tre anholdte blev varetægtsfængslet, mens den tredje blev løsladt af en dommer. Sidstnævnte er fortsat sigtet i sagen.