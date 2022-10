De sidste fem anholdelser er sket i Montenegro, Norge og Holland.

I Holland er de tre anholdte sigtet for i år at have indsmuglet over 500 kilo kokain og heroin fra Holland til Danmark, hvor det er afsat til flere kriminelle netværk over hele landet.

Det er blandt andet afsat til flere af de danskere, som blev anholdt ved aktionen.

Tre af mændene, der bor i henholdsvis Randers og Hirtshals, er desuden sigtet for at have smuglet flere hundrede kilo hash og skunk fra Danmark til Norge.

Ifølge Randers Amtsavis fremgår det af sigtelsen, at politiets mistanke går på, at der gentagne gange blandt andet er blevet overleveret 25 kilo cannabis på Randers Kaserne mellem de involverede.