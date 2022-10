En anden god historie var den unge Andreas Schjelderup, der scorede to fremragende mål.

Randers havde igennem hele kampen store problemer med FCN’s lynhurtige angreb, og de offensive FCN-backs sørgede ad flere omgange for overtalssituationer foran Randers-målet, der var under heftig beskydning.

Randers formåede aldrig helt at komme sig efter granatchokket tidligt i kampen, og det ellers så flydende Randers-spil blev aldrig vist frem på Right to Dream Park mandag aften.

FCN viste sammenspil på højt, højt niveau. Det var som om, at alle spillerne på forhånd vidste, hvilke løb der skulle foretages i samtlige situationer – præstationen mandag var et tophold værdigt.