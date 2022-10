»Som konsekvens af de voldsomt stigende energipriser ser vi os nødsaget til at påføre en lille ekstraomkostning for vores kunder,« skriver Randerslaksen.

Randerslaksen har ikke ønsket at kommentere prisstigningen over for JP Randers.

I september fortalte en anden lokal virksomhed, Helsted Slagteren, at man har indført et energitillæg pr. handel på to kr.

Det kom på baggrund af en energiregning, der normalt ifølge Randers Amtsavis lød på omkring 20.000 kr. om måneden. Den er nu ifølge virksomheden selv steget med 16.717 kr. for oktober.