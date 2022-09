Det markante vartegn i Randers føjer sig dermed til listen af kendte bygningsværker, der denne vinter »går i sort« for at sikre mest muligt lys og energi.

»Det er en dybt alvorlig situation, vi står i. Vi har vænnet os til, at el, vand og varme er noget, der altid er der, når vi skal bruge det, men med Ruslands invasion i Ukraine kan vi ikke længere tage det for givet. Derfor er det vigtigt, at vi alle gør alt, hvad vi kan, for at reducere vores forbrug mest muligt, så alle kan komme godt igennem vinteren. Som energiselskab er det helt naturligt for os at tage et medansvar og stå sammen med forbrugerne om den store opgave« siger Verdos administrerende direktør, Jakob Flyvbjerg Christense, i pressemeddelelsen.