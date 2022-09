Kvinder i to separate sager er blevet varetægtsfængslet for vold mod mænd

To kvinder er i to separate sager blevet varetægtsfængslet i fire uger for vold mod mænd.

Det oplyser Østjyllands Politi efter to grundlovsforhør onsdag henholdsvis kl. 11 og kl. 13.

I den ene sag er en 25-årig kvinde sigtet for vold, afpresning og trusler mod en 42-årig mand.