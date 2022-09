Tidligere U23-verdensmester har underskrevet ny kontrakt med nedrykningstruet cykelhold

Den 28-årige cykelrytter fra Randers har i løbet af denne sæson været ramt af sygdom ad flere omgange. Det har blandt andet kostet ham deltagelse Liége-Bastogne-Liége, ligesom han udgik af flere løb i foråret.

Efter Tour of Norway i maj blev han ramt af coronavirus, hvilket blandt andet betød, at han bad sit hold om at se bort fra ham, da holdet til Tour de France med start i Danmark skulle udtages.

- Holdet har støttet mig og givet mig den tid, jeg har haft brug for i forhold til at komme tilbage, så holdet har bevist, at det er det rigtige sted for mig at være, siger han.