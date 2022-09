Løbehjulstyv stjal smykker fra ældre dame på bosted

En patrulje fik derefter kontakt til manden på Per Knudsens Vej. Da forklarede den 48-årige, at han »bare var ude at køre en tur«.

Men den købte betjentene altså ikke. Derfor kiggede de i den pose, han kørte rundt med. Og der var der jackpot.

Her lå der en skruetrækker, en lommelygte og nogle handsker, og under den efterfølgende visitation af den 48-årige fandt betjentene nogle smykker.

På den baggrund erkendte manden, at han havde stjålet smykkerne hos en ældre dame på et bosted på Marienborgvej.