Selvom Randers Kommune fik 79 indsigelser, da projektet kom i offentlig høring, har kommunen nu givet grønt lys til, at Nordic Waste kan gå i gang med en omfattende udbygning.

Det er anden gang på kort tid, at den unikke Randers-virksomhed kan glæde sig over en stor nyhed, for i starten af september blev virksomheden solgt til millardkoncernen SDK Freja.