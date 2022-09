Duften af kaffe fylder næseborene, så snart man træder ind i de højloftede lokaler i Sporbyen, hvor den gamle Scandia-fabrik i mange år havde til huse.

Der bliver ristet bønner og tappet espressoshots i store mængder, for fra at være gået fra et enmandsprojekt startet i 2008 under navnet Farm Mountain, er Danish Coffee nu en virksomhed, der har 25 medarbejdere på lønningslisten.