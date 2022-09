Budgetaftalen er nu på plads i Randers.

Aftalen om budgettet for 2023-2026 er indgået mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

»Jeg er rigtig glad for, at vi midt i en tid præget af høje prisstigninger og usikkerhed har formået at stå så mange sammen om et budget. Et budget skabt på basis af en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som bliver kaldt en kriseaftale. Vi har lavet en økonomisk forsvarlig aftale. Jeg vil gerne takke for den store vilje til at finde frem til en aftale,« siger borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S) i en pressemeddelelse.