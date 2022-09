Fagforbundet hylder nu kvinden, som af HK vil blive husket for bl.a. altid at være »nysgerrig på at forstå andre menneskers bevæggrunde.«

»Den egenskab var rigtig god i arbejdet som tillidsrepræsentant, hvor hun også var meget engageret og ansvarsfuld. Hun tog opgaverne på sig og tog også på sig at gøre noget for at gøre hverdagen bedre for alle omkring sig,« lyder det videre.

HK fortsætter med at skrive, at hun i det daglige var »et lyspunkt og bidrog med godt humør i de sammenhænge, hun var i«.