Afgjort ved pausen: Randers HK fik ørerne i maskinen

Derefter løftede Randers-spillerne sig, men Odense gik til pause med en føring på 16-9, og kampen var mere eller mindre afgjort allerede her.

Odense kunne dermed tillade sig at skrue lidt ned for tempoet efter pausen. Det betød, at Randers kortvarigt lykkedes med at komme en smule tilbage i kampen, men der var aldrig tvivl om udfaldet.

Team Esbjerg havde det anderledes svært i sin kamp mod Skanderborg. De undertippede østjyder, der opererer med et af de laveste budgetter i ligaen, gav Esbjerg kamp til stregen i første halvleg.

Kort før pausefløjt var Skanderborg helt oppe på siden af vestjyderne, som dog lykkedes med at sikre sig en etmålsføring inden anden halvleg.

Esbjerg-træner Jesper Jensen har formentlig talt med store bogstaver i pausen. I hvert fald var hans hold som forvandlet i anden halvleg.