»Børnene kommer i klemme«: På et halvt år er 30 ansatte forsvundet fra Thomas' skole

Selv betalt for en privatpraktiserende børnepsykolog.

Sat sig ind i alle regler på området og kæmpet med næb og kløer for at få ham flyttet til det specialtilbud, de mente var bedst for ham.

Og sådan fortsætter listen.

Alligevel frygter Bettina Gøtsche nu, at det hele har været forgæves. At hendes søn, 13-årige Thomas, alligevel risikerer at ende i et ressourceforløb eller som førtidspensionist, hvis ikke der sker noget drastisk.

For hvad hjælper det at blive grebet derhjemme, hvis man igen og igen og igen bliver tabt i skolesystemet?