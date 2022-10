Verden over var kriminelle gangstere overbevist om, at de chattede i fortrolighed. Lige indtil politiet knækkede koden

Sammenholdt med masteoplysninger og passwords har retten sandsynliggjort, hvilke personer der knytter sig til de forskellige brugere på tjenesten, hvor der optræder navne som »fatandstrong,« »royalpoker,« og »outdoorbuster.«

De to bagmænd Brian Tito Danielsen og Jan Pihlkjær Andersen er identificeret som henholds »madcapone,« der kan oversættes til gale Capone og »allovertheworld.« De to har blandt andet chattet om, hvornår de skulle »lave suppe« igen, og det er beskrevet i dombogen, at »suppe« er en reference til amfetamin.

Også Ricki og Nicki Sørensen har benyttet tjenesten under navnene »Painthengain« og »Lamerca,« hvoraf sidstnævnte er et spansk udtryk for kokain. De to menes flere gange at have chattet om blandt andet overdragelsen af flere kilo amfetamin.

Udover de elleve personer, der er blevet dømt i sagen, har syv andre personer tidligere tilstået handel med amfetamin. De er samlet blevet idømt på den anden side af 27 års fængsel.