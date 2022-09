En 21-årig mand er blevet idømt et år og seks måneders ubetinget fængsel for at have voldtaget en jævnaldrende kvindelig bekendt efter en bytur i juni.

Det har Retten i Randers afgjort, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De tog var sammen taget hjem til kvinden, hvor hun havde gjort det klart, at de skulle sove hver for sig.