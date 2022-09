63-årig mand fra Randers fremstillet i grundlovsforhør: Sigtet for seksuelt overgreb mod mindreårig

Ved grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden bede dommeren om at afholde retsmødet for lukkede døre. Det betyder, at sagens detaljer indtil videre vil være hemmeligholdt for offentligheden.

Af den grund ønsker Østjyllands Politi ikke at oplyse yderligere om sagen.

Østjyllands Politi har ikke oplyst, hvorledes den 63-årige mand forholder sig til sigtelsen.