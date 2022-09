Landets største energianlæg kan være på vej: Skal levere strøm svarende til 330.000 husstande

Borgmester Torben Hansen (S) priser den kommende debat om anlæggene velkommen:

»I Randers Kommune har vi sat et ambitiøst mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden udgangen af 2030, og vi ønsker at bidrage til Danmarks grønne omstilling både af hensyn til klimaet og for at gøre vores energiproduktion uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor er det også positivt, at der er interesse for at etablere vedvarende energianlæg i vores kommune, og jeg ser nu frem til en god fordebat og proces om planerne, sådan at vi kan sikre, at anlæggene bliver så effektive som muligt og samtidig tager hensyn til naboer, erhverv, natur og miljø,« lyder det fra borgmesteren.