Politiet mistænker et mordkomplot: »Helt centrale oplysninger« bliver ved med at komme frem

Seks personer sidder fængslet i det, der tidligere er blevet omtalt som et mordkomplot på en 40-årig mand.

Liget af Frank Jørgensen blev fundet i et skovområde tæt på Gassum den 21. juli. På det tidspunkt havde den 40-årige været forsvundet i en uge, og siden blev fire mænd og to kvinder i alderen 23 til 39 år anholdt og sigtet for drabet.