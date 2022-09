Regnskoven bløder: Tvunget til at hæve priserne

Randes Regnskov har allerede taget det første besparende skridt for at sænke fremtidige elregninger.

Landet over gør stigende priser indtog i danskernes hverdag, og også hos Randers Regnskov får det nu konsekvenser.

Regnskoven har løbende forsøgt at afbøde regningerne, men der er tale om et »kæmpe problem,« og inden længe kommer kunderne også til at kunne mærke det, når de vil besøge de tre kupler.