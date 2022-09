»Mine to storebrødre mente, jeg skulle på mål, da jeg var mindst. De er mine bedste venner i dag«

Søndag den 29. april 2001 kl. 13.39 landede en helikopter i køkkenhaven hos skovfogeden i Vallø syd for Herfølge. Ud steg AGF-målmand Erik Boye, som gik ind i den ventende hyrevogn og kørte væk.

AGF skulle spille på udebane kl. 15.00 mod Herfølge. Det gav AGF’s træner, den legendariske nu afdøde John Stampe, et stort problem. Hans klub lå i bunden af Superligaen, og et nederlag til Herfølge ville for alvor trække AGF ned i dyndet med seks kampe tilbage. Problemet? Holdets erfarne målmand, Erik Boye, havde af den tidligere ledelse på forhånd sikret sig, at han kunne komme til sin datters konfirmation søndag den 29. april. Men AGF’s reservemålmand var skadet.