Enkeltbilletter: Prisen stiger ikke.

Klippekort i Midttrafik app: Prisen stiger mellem 1,50 kr. og 2,50 kr. per rejse. Et klippekort til 2 zoner stiger fx fra 180 kr. til 195 kr.

Rejsekort: Prisen stiger mellem 1,50 kr. og 2,50 kr. per rejse for rejser uden mængderabat.

Pendlerkort: Prisen stiger mellem 6 kr. og 60 kr. per måned afhængig af zoneantal. Prisen på et pendlerkort er aftalt mellem DSB, Arriva og de vestdanske trafikselskaber. Et pendlerkort til 2 zoner stiger fx fra 384 til 390 kr.

PendlerKlip: Prisen stiger tilsvarende Pendlerkortet.Pensionistkort på pap:Deltidspensionistkortet stiger fra 180 til 195 kr. per månedFuldtidspensionistkortet stiger fra 360 kr. til 390 kr. per månedFuldtidspensionistkortet i Randers, Herning, Holstebro og Struer stiger fra 365 kr. til 385 kr. per år

Øvrige billetter, fx dagsbilletter til Aarhus og Midtjylland: Prisen stiger ikke.

2023-priserne bliver offentliggjort på midttrafik.dk i løbet af september måned.

Kilde: Midttrafik