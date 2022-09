Hun kunne aldrig i livet drømme om at blive fastansat igen. Og hun er ikke alene

Derfor håber Tina Stenholt Kristensen, at man vil gøre mere for at fastholde medarbejdere på hospitalerne og samtidig kigge på det faldende indtag på uddannelserne og flugten til privaten. Det skal eksempelvis ske med at løfte grundlønnen.

»Hvis lønnen var højere, tror jeg, at flere unge ville vælge sygeplejerskeuddannelsen. Flere i faget vil også betyde, at vi får gjort noget ved udfordringen med overarbejde, og på den måde vil sygevæsnet spare penge på den lange bane,« siger Tina Stenholt Kristensen.

Og det, mener hun, er nødvendigt - også selvom nogle ville kalde det et indgreb i den danske model.

»Det hjælper ikke at sige, at fordi det er et indgreb mod den danske model, så giver vi ikke nogen noget. Man er nødt til at starte et sted, men indtil videre har man bare skubbet problemet foran sig, og nu er vi på vej ud over kanten,« siger Tina Stenholt Kristensen.

»Mørke skyer i horisonten«



Statsminister Mette Frederiksen (S) har for nylig bebudet et kommende opgør med vikarer - specifikt vikarbureauer.

Og selv om Jonas Dahl mener, at udgifterne til vikarer har en naturlig forklaring, og at hospitalet kæmper med færre vakante stillinger, så forsøger han heller ikke at male et skønmaleri.

»Jeg vil ikke male himlen blå, for der er mørke skyer i horisonten. Der er mindre ungdomsårgange og der er færre, der vælger faget,« siger han.

Han kunne godt tænke sig mere politisk opmærksomhed på, at unge vælger omsorgsfag, men mener også, at man bør holde bolden der, hvor man har et ansvar.