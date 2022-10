Kendte randrusianere om valget: Dét får betydning for vores kryds

Efter megen spekulation om datoer har statsminister Mette Frederiksen (S) nu udskrevet valget til afholdelse den 1. november.

Valgkampen har allerede været i gang i et godt stykke tid, og mange temaer har været oppe at vende. Men hvad synes regnskovs-direktøren, byens arkitekt, direktøren for uddannelsesinstitutionen, hvor de varme hænder bliver uddannet, og hospitalsdirektøren er de vigtigste temaer?