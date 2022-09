08/09/2022 KL. 12:13

Godsejer i chok: Efter tre års forarbejde sagde ministeren nej to timer i deadline

Godsejer Klavs von Lowzow tvinges til at bygge en markant mindre solcellepark end planlagt, da hans jord befinder sig to km. fra kysten. Fuldstændigt uforståeligt midt i en grøn omstilling og energikrise, siger godsejeren, der er forbløffet over ministerens ageren.