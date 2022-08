30/08/2022 KL. 10:03

For abonnenter

Hvert år dør 100 danske kvinder af livmoderhalskræft - det tal kan sænkes: Nu er der godt nyt til dig, der frygter en tur på briksen til celleskrab

Kvinder, der tøver med at deltage i screening for livmoderhalskræft, bliver fremover tilbudt et andet alternativ.