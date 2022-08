Østjyllands Politi havde flere betjente til stede før, under og efter Superliga-kampen mellem Randers og AaB, og her blev flere personer sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og maskeringsforbuddet.

Det fremgår af døgnrapporten.

Politiet måtte bl.a. gribe ind, da der på et tidspunkt opstod dårlig stemning mellem to mindre grupper af fans, der var ved at komme i slagsmål med hinanden.