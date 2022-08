Efter historisk start: »Vi er langtfra perfekte«

- Vi kommer ikke uden om, at vi har en fantastisk målmand og et godt forsvar, men vi har arbejdet benhårdt for at få marginalerne over på vores side.

- Kigger du alligevel rent neutralt på alle vores kampe, så skulle vi nok ikke have haft meget mere end 11-12 point, siger cheftræneren.

Efter søndagens kamp mod AaB ligger Randers placeret på en andenplads med 15 point.

- Efter vores start spiller vi selvfølgelig efter, at vi skal være med i top-6, men jeg kan kun igen konstatere, at Superligaen er uhyggelig tæt. Jeg tror ikke, at en eneste kunne have spået, hvordan tabellen ser ud lige nu.

- Jeg holder stadig fast i, at vi kan blive alt lige fra nummer tre og forhåbentlig kun til nummer ti i tabellen, siger Thomasberg.