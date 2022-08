Street food-markedet Mokajen er ved at køre på sidste blus for denne sæson.

Netop har Mokajen nemlig offentliggjort, at man i år allerede holder sidste åbningsdag den 4. september.

»Tak for en fantastisk sæson. Men nu er det ved at være tid til, at vi lukker Mokajen ned for vinteren,« skriver madmarkedet