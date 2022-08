Randers Festuge: Festen på Plænen var god for publikum, knap så godt for overskuddet

»Vi kommer ikke ud med det samme resultat som sidste år. Det har været lidt svært at tiltrække nok tilskuere,« erkender Mesut Dursun - der ellers er vildt glad for selve afviklingen af koncerterne i løbet af de to sidste festugedage.

»Alt klappede som det skulle. Vejret var med os. Publikum virkede tilfredse og vi havde tilpas med frivillige til at hjælpe til bag barerne og madstederne. Vi fik en aflysning fra Branco, men fik skaffet en fuldgod erstatning i Jimilian. Der var ikke tegn på uro på noget tidspunkt, så det er vi stolte af,« siger Mesut Dursun der lever af, at arrangere fester og booke musikere og som sammen med restauratør Søren Schack Hansen har været enige om, at der skulle være stort telt og fest på plænen under festugen og tilmed er blevet opfordret til det af flere parter.