Politiet beder om hjælp: Så du overfald i Randers?

Østjyllands Politi efterlyser vidner til et overfald, der skete natten til den 18. august i Randers C, hvor en 54-årig mand blev slået i ansigtet.

Overfaldet skete kl. 03.12 på Viborgvej mellem Christians Hauns Allé og Uno-X tanken ved Fyensgade i Randers C.

Den 54-årige var ved at stige ud af en taxa, da der opstod uenigheder om betaling for turen, og mens han og chaufføren stod og diskuterede, kom en mand gående til stedet og begyndte at blande sig i samtalen.